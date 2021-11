Coppa Italia Promozione: colpo Petrignano contro la Clitunno

CLITUNNO: Roani; Bastioli (Lucentini), Rosi, Bonacci (Michele Sabatini), Campana; Michele Rossi (Leonardo Giusti), Salvucci, Sergio Rossi; Boraschini (Conti), Davide Sabatini (Carciofi), Scarabottini. (A disposizione: Mariani, Romeo, De Rosa). Allenatore: Giusti

PETRIGNANO: Brufani; Eugeni (Alessandretti), Stokic, Paglialunga (Pitari); Mancinelli, Ascani, Mosconi, Mchaouri, Listini (Siena); Bianconi (Fiorelli). (A disposizione: Catarinelli). Allenatore: Gigliarelli

ARBITRO: Lorenzo Temperoni di Terni. (Assistenti: Federico Baroni e Moreno Bronzi di Foligno)

RETI: 29’pt Boraschini (C), 31’pt Mosconi (P), 42’pt Bianconi (P), 22’st Rosi (C), 38’st Ascani (P)

NOTE: Ammoniti: Scarabottini, Boraschini, Leonardo Giusti, Mchaouri, Giusti. Espulso 40’pt Campana (C) per fallo da ultimo uomo

Sul neutro del "Marco Capitini" di San Giacomo Spoleto, il Petrignano trova una vittoria importante contro la Clitunno e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Cinque gol e un espulso: non sono di certo mancata le emozioni nella sfida tra le due formazioni. Alla fine, il gol di Ascani ha fatto pendere la qualificazione verso la squadra allenata da Gigliarelli. Sabatini per Boraschini e i padroni di casa passano in vantaggio poco prima della mezz'ora di gioco. Risposta immediata del Petrignano che pareggia subito i conti con Mosconi, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia avversaria. A cinque minuti dall'intervallo, episodio chiave del match: per fallo da ultimo uomo viene espulso Campana. Clitunno in dieci uomini. Ne approfitta subito il Petrignano che passa in vantaggio con Bianconi. Nella ripresa, la Clitunno ha la forza di andare a pareggiare il risultato con Rosi, tutto fino al gol di Ascani che decreta il 2-3 finale. Petrignano ai quarti.