Coppa Italia Lega Pro: il Gubbio di scena a Padova

Dopo la sconfitta casalinga con la Recanatese, la seconda consecutiva in campionato, il cammino stagionale del Gubbio riprende oggi pomeriggio negli ottavi di finale di Coppa Italia Lega Pro. I rossoblù di mister Braglia saranno di scena a Padova, dove allo Stadio "Euganeo" le due squadre si affronteranno con fischio d'inizio della gara alle ore 14.30. Ai box Artistico, previsto turnover anche in vista della prossima sfida nel girone B domenica pomeriggio in casa della Lucchese, formazione che occupa la nona posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni di oggi.

PADOVA: Zanellati, Susanu, Monaco, Calabrese, Terrani, Bacci, Busellato, Gasbarro, Bifulco, Miccoli, Ghirardello. Allenatore: Caneo

GUBBIO: Meneghetti, Morelli, Portanova, Signorini, Semeraro, Vitale, Francofonte, Bontà, Bulevardi, Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Milone di Taurianova