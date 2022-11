Coppa Italia Lega Pro: Gubbio colpito a Padova e fuori dalla competizione

PADOVA: Zanellati;, Calabrese, Monaco, Germano (Zanchi), Terrani (Jelenic), Busellato (Cretella), Radrezza, Gasbarro, Bifulco, Gagliano (Ghirardello), De Marchi. Allenatore: Caneo

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli, Redolfi, Signorini (Bontà), Tazzer, Vitale (Arena), Francofonte (Spina), Rosaia (Bonini), Semeraro, Bulevardi (Toscano), Vazquez. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Milone di Taurianova

RETI: 45' st Monaco

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino del Gubbio nella Coppa Italia di Lega Pro. Nella sfida allo Stadio "Euganeo" di Padova, decisivo il gol al novantesimo di Monaco, che ha fatto staccare il pass per la fase successiva ai padroni di casa. Ora per il Gubbio, tutte le energie saranno riversate in campionato. Il Padova inizia forte impegnando Di Gennaro con Gagliano e Bifulco. Prima dell'intervallo, però, è il Gubbio ad avere la chance di passare in vantaggio, ma Zanellati vola a deviare un tiro destinato all'incrocio dei pali di Francofonte, salvando poi un'altra conclusione pericolosa di Vazquez. Nella ripresa, nonostante qualche occasione per il Padova il match scorre via sul filo dell'equilibrio, rotto al novantesimo minuto dal colpo di testa vincente su azione di corner da parte di Monaco, che elimina il Gubbio e permette al Padova di approdare ai quarti di finale. Per il Gubbio prossimo appuntamento in campionato contro la Lucchese.