Coppa Italia: le partite nel prossimo turno per le formazioni umbre

Di nuovo in scena le formazioni umbre in un altro weekend di Coppa. Le squadre di Serie D, Eccellenza e Promozione scenderanno in campo per i rispettivi turni nella competizione. Di seguito, il programma delle gare e le designazioni arbitrali.

Coppa Serie D:

Follonica Gavorrano-Orvietana, Arbitro: Andriambelo di Roma 1

Città di Castello-Trestina, Arbitro: Mangani di Arezzo

Coppa Eccellenza:

Branca-Lama, Arbitro: Mammoli di Perugia

Ventinella-Ellera, Arbitro: Trotta di Foligno

Angelana-San Sisto, Arbitro: Bartolucci di Città di Castello

Cannara-C4, Arbitro: Aloi di Gubbio

Atletico Bmg-Pontevecchio, Arbitro: Fora di Terni

Olympia Thyrus-Narnese, Arbitro: Palombi di Terni



Coppa Promozione:

Selci Nardi-Castello Sansecondo, Arbitro: Nykolyn di Gubbio

Pierantonio-Montone, Arbitro: Marinelli di Perugia

Gualdo Casacastalda-Grifo Sigillo, Arbitro: Agosto di Foligno

Padule-Piccione, Arbitro: Mirri di Perugia

Mantignana-Vis Nuova Alba, Arbitro: Ciorba di Perugia

Pievese-Marra San Feliciano, Arbitro: Conti di Terni

Viole-Bastia, Arbitro: Mancini di Foligno

Ducato Spoleto-Vis Foligno, Arbitro: Agostini di Terni

Clitunno-Spoleto, Arbitro: Colalelli di Terni

Campitello-Sporting Terni, Arbitro: Chafiqi di Terni

Real Avigliano-Amerina, Arbitro: Tavoletta di Terni

Amc '98-Todi, Arbitro: Bonifazi di Terni