Coppa Italia Eccellenza: si decidono le finaliste

Si decidono oggi pomeriggio le due finaliste per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza. In campo, infatti, ci saranno i due match valevoli per la terza e ultima giornata dei triangolari di semifinale, con fischio d'inizio alle 14.45. A scendere in campo saranno Branca - Atletico Bmg, per il girone A, mentre Ellera - Narnese per il girone B.

Per quanto riguarda Branca - Atletico Bmg, in caso di pareggio si andrà al sorteggio al Cru per decidere la finalista, vista la stessa differenza reti tra le due squadre con il San Sisto già uscito di scena. Per Ellera - Narnese, due risultati su tre in favore degli ospiti per la migliore differenza reti (+2 Narnese rispetto al +1 dell'Ellera). Già eliminata, nel girone B, la C4. Queste le classifiche dei due gironi a poche ore dal fischio d'inizio.

GIRONE A:

Atletico Bmg 3 (+3)

Branca 3 (+3)

San Sisto 0 (-6)

GIRONE B:

Narnese 3 (+2)

Ellera 3 (+1)

C4 0 (-3)