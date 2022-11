Coppa Italia Eccellenza: la finale sarà Branca-Narnese

Chiusi i triangolari di semifinale, con la Narnese ad aver già incassato la qualificazione, c'è voluto il sorteggio svolto nella sede del Cru oggi pomeriggio per decretare l'altra finalista della competizione. In ballo c'era il passaggio all'ultimo atto per Branca e Atletico Bmg, con entrambe le formazioni che avevano chiuso in parità il rispettivo girone, dopo la sfida a reti bianche terminata in settimana.

Così dall'urna è uscito il nome del Branca, che andrà a sfidare i rossoblù di Narni per aggiudicarsi la Coppa Italia Eccellenza. Ancora da definire, invece, data e sede della sfida.