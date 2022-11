Coppa Italia Eccellenza: ecco le finaliste

Si sono disputate oggi le ultime due, decisive, gare nei triangolari di semifinale riguardanti la Coppa Italia Eccellenza. In palio, i due posti per le finaliste che si andranno a contendere il titolo. Farà parte sicuramente della finale la Narnese, che nel girone B ha espugnato il campo dell'Ellera per 2-0 grazie ai gol di Tramontano e Paoloni. Ci vorrà il sorteggio, invece, nel girone A per decretare chi andrà a sfidare la Narnese tra il Branca e l'Atletico Bmg. A termine dello 0-0 di oggi, in virtù della perfetta parità nei punti in classifica e nella differenza reti, sarà l'urna a decidere chi staccherà il pass per l'atto finale. Ecco i risultati di oggi.

GIRONE A:

Branca - Atletico Bmg: 0-0 (sorteggio per la finalista)

Classifica: Atletico Bmg e Branca 4, San Sisto 0

GIRONE B:

Ellera - Narnese 0-2: 10' pt Tramontano, 47' st Paoloni (Narnese in finale)

Classifica: Narnese 6, Ellera 3, C4 0