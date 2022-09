Coppa Italia Eccellenza e Promozione: le qualificate ai sorteggi

Sorteggiate le squadre mancanti nella Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Nel loro girone, Branca e Lama avevano ottenuto gli stessi punti e la dea bendata ha favorito la squadra di mister Lisarelli (Branca) che così accede alla semifinale. Le sei semifinaliste ora verranno suddivise, mediante sorteggio, in due girone da tre. Le vincenti dei due gironi si giocheranno poi il trofeo nella finale.

Discorso ancora più ampio in Promozione, dove la stessa procedura del sorteggio è stata utilizzata in ben tre gironi. Nel gruppo A, il Selci Nardi ha avuto la meglio sulla Pietralunghese. Nel girone B urna fortunata per il Pierantonio sul Montone, mentre nell'ultimo (girone I) passaggio del turno per la Clitunno nei confronti della Superga. Quindi queste tre squadre sono approdate ai quarti di finale, dove trovano Grifo Sigillo, Padule San Marco, Castel del Piano, Tavernelle, Bastia, Vis Foligno, Terni Fc, Real Avigliano e San Venanzo.