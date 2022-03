Coppa Italia Eccellenza: 0-0 nella partita di andata per l'Angelana

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Marongiu, Procacci, Pandolfi, Rosetti, Rovinelli, Arcangeletti (Ciampiconi), Conti, Barattini (Cecchini), Palazzi (Aguzzi), Pagliari. Allenatore: Fucili

ANGELANA: Cucchiararo (Buini), Subbicini, Bolletta, Bengala, Bartolini, Melillo (Marani), Lucaroni (Konan), Fuso (Ravanelli), Acatullo, Cascianelli (Benedetti), Confessore. Allenatore: Riberti

ARBITRO: Scarpati di Formia (Assistenti: Fabrizi di Frosinone e Cirillo di Roma 1).

NOTE: Ammoniti: Pagliari, Fuso, Bartolini, Acatullo, Bolletta, Ravanelli.

Nella gara di andata della Coppa nazionale Dilettanti, l'Angelana torna da Fossombrone con un buon pareggio a reti inviolate. Ora la qualificazione al prossimo turno passerà per la gara di ritorno, in programma la settimana prossima. La.prima frazione scivola via in pieno equilibrio, con l'unica occasione per Cascianelli ma il tiro finisce a lato di poco. Nella ripresa, i padroni di casa hanno una buona occasione con Cecchini, ma Buini si fa trovare pronto. Tutto rinviato alla settimana prossima.