Coppa Italia Eccellenza: Angelana corsara contro la Nestor e semifinale agguantata

NESTOR: Marianeschi, Nofrini (Rondolini), Szczesniak (Covarelli), Polpetta, Santantonio, Vestrelli R., D'Ambrosio (Vestrelli A.), Sisani D., Sisani M. (Pezzanera), Fastellini, Giabbecucci. (A disposizione: Baldoni Tiberi, Binaglia, Terrani, El Madouni). Allenatore: Caporali

ANGELANA: Palanca, Lucaroni, Marani (De Santis), Bolletta, Galassi, Konan Kacou, Cirilli, Fuso, Confessore, Cascianelli (Fronduti), Capitini (Pauselli). (A disposizione: Buini, Bartolini, Vercillo, Campagnacci, Ventanni, Jessiman). Allenatore: Riberti

ARBITRO: Oristano di Perugia (Assistenti: Vagnetti, Isidori)

RETI: 39' pt Cascianelli, 6' st Confessore

NOTE: Ammoniti: Fastellini e Lucaroni

Apre Cascianelli, chiude Confessore e l'Angelana approda alle semifinali di Coppa Italia. Superato in trasferta nei quarti di finale la Nestor, che ha provato ma non è riuscita a superare il muro difensivo eretto dai ragazzi di mister Riberti. Così l'Angelana mostra i muscoli nella manifestazione, raggiungendo le altre tre semifinaliste. Pioggia incessante al "Checcarini", con l'equilibrio in campo rotto sul finire di prima frazione. Si rinvio di Palanca, difesa della Nestor disattenta e Cascianelli, dopo esser sfuggito alla diretta marcatura, batte Marianeschi con un preciso diagonale. Inizia la ripresa, e l'Angelana chiude i conti. Palla recuperata, cross in area e Confessore si fa trovare pronto di testa per il raddoppio ospite. L'Angelana, forte del doppio vantaggio, controlla il campo fino al triplice fischio finale che le consegna il pass per le semifinali.