Coppa Italia Promozione: ai calci di rigore il Ventinella avanza

VENTINELLA: Longetti, Checchi, Gordi, Ceccarelli, De Luca, Bigarini, Petti (Favaroni), Marchesini, Cardinali (Mencaroni), Spiaggia (Catani), Mariani Pinazza. (A disposizione: Miccio, Scappini, Burioli, Timbri, Pinazza, Iavarone). Allenatore: Bisello Ragno

SUPERGA 48: Sabatini, Cofanelli, D.Beltrami, Gramaccioni, Tiburzi, Carlini, Radici, Fedeli (A.Beltrami), A.Capitani (Locci), Msahel (M.Capitani). (A disposizione: Di Cicco, G.Cavadenti, Elia, Pincarelli, Turcan). Allenatore: Mollaioli

ARBITRO: Fanelli di Perugia

RETI: 28' st Fedeli, 44' st (rig.) Favaroni

NOTE: Ammoniti: Tiburzi, Msahel, Locci, Checchi. Sequenza rigori: Radici palo, Pinazza gol, Proietti gol, Favaroni gol, Locci parato, De Luca gol, M.Capitani palo

Ai calci di rigore, il Superga 48 colpisce due pali e il Ventinella così può approdare ai quarti di finale di Coppa Italia. Altro piccolo passo avanti per la capolista del girone A, che in una partita complicate prima si aggrappano a Longetti, poi acciuffano il pareggio nelle battute finali di gara prima di esultare al termine della lotteria dagli undici metri. Dopo un primo tempo tattico, nella ripresa gli ospiti vanno in vantaggio con Fedeli, bravo a incunearsi tra i difensori avversari e battere Longetti. Quando tutto sembrava finito, Sabatini frana su un attaccante locale e Fanelli decreta la massima punizione. Dal dischetto Favaroni non sbaglia. Si va ai calci di rigore. Radici e Mattia Capitani colpiscono il palo, Longetti para su Locci e il Ventinella strappa il pass per i quarti di finale.