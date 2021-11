Coppa Italia Eccellenza: a San Sisto la Narnese passa ai calci di rigore

SAN SISTO: De Marco, Bagianti (Siena), Taccucci, Benda, Ceccomori (Stella), Salvucci, Miletti, Scarabattoli, Hysenaj, Russo, Del Prete. Allenatore: Valentini

NARNESE: Squadroni, Pinsaglia, Ponti, Grifoni, N. Grifoni, Petronilla, Filipponi (Rocchi), Cissokho (Paoloni), Leonardi (Bagnato), Quondam, Mora (Zhar). Allenatore: Sabatini

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 9' pt Del Prete, 17' pt Milletti, 24' st Rocchi, 36' st (rig.) Quondam

NOTE: Ammoniti: N.Grifoni. Sequenza rigori: Russo gol, Rocchi gol, Del Prete gol, Quondam gol, Bagnato gol, De Marco palo, Zhar gol, Salvucci gol, Pinsaglia gol

Sotto di due gol, la Narnese ha la forza di raggiungere nei minuti regolamentari il San Sisto e di passare il turno di Coppa Italia dopo l'errore dal dischetto del portiere De Marco, sfortunato nel colpire il palo. La prima frazione è tutta di marca San Sisto. Dopo nove minuti, la formazione allenata da Valentini si porta in vantaggio grazie a Del Prete, bravo a sfruttare un rimpallo in area. Arriva poco dopo il raddoppio con un tiro al limite preciso e potente di Milletti. Nella ripresa, soprattutto negli ultimi venti minuti, la Narnese ha la forza di credere fino in fondo alla rimonta. Rocchi accorcia le distanze e si procura allo scadere una massima punizione. Dal dischetto va Quondam che pareggia i conti. La sequenza dei rigori vede un solo errore, quello del portiere De Marco che colpisce il palo. Errore fatale perché consegna alla Narnese il pass per le semifinali di Coppa.