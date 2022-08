Coppa Eccellenza: vittoria e passaggio del turno per l'Atletico Bmg

ATLETICO BMG: Cupi, Angeli, Pipoli, Alcazar, Alabastri, Fapperdue, Passaquieti, Venturi, Gesuele, Mignone, Mattioli. Allenatore: Proietti.

PONTEVECCHIO: Genovese, Checcaglini, Trequattrini, Pierassa, Battaglini, Bormioli, Paradisi, Cecchini, Retini, Barboni, Silvestri. Allenatore: Caldarelli

ARBITRO: Fora di Terni

RETI: : 13’st Fapperdue, 41’st Gesuele, 51’st Lorenzin

NOTE: Cupi para un rigore a Trequattrini. Espulsi Trequattrini, Toscano, Pipoli, De Santis

Vittoria per 2-1 dell'Atletico Bmg sulla Pontevecchio e passaggio del turno a punteggio pieno nel girone per la squadra di Proietti. Nella prima frazione, dopo venti minuti di gioco Cupi respinge un calcio di rigore calciato da Trequattrini. Nella ripresa, Fapperdue e Lorenzini griffano il doppio vantaggio per l'Atletico mentre, dopo ben quattro espulsioni (due per parte), Lorenzini segna il gol ospite in pieno recupero.