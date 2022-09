Coppa Eccellenza: sorteggiati gli abbinamenti

Sorteggiati gli abbinamenti dei due triangolari di semifinale nella Coppa Italia di Eccellenza. Due i gironi con le sei squadre ancora qualificate nella competizione. Nel girone A, si sfidano Atletico Bmg, Branca e San Sisto. Nel girone B Ellera, Narnese e C4.

Le prime sfide mercoledì 28 settembre, la seconda giornata mercoledì 19 ottobre mentre la terza e ultima mercoledì 16 novembre. Solo le prime classificate si qualificano alla finalissima per gli spareggi nazionali, che assegnano un posto in Serie D. Differenza reti e sorteggio in caso di parità nel girone.