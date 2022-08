Coppa Eccellenza: sei gol nel pareggio 3-3 tra Ellera e Castiglione del Lago

ELLERA - CASTIGLIONE DEL LAGO 3-3

RETI: 9’ pt Colarieti (C), 16’ pt (aut.) Fondi (C), 23’ pt Iattarelli (C), 28’ pt. (rig.), 30' pt e 18' st (rig.) Peluso (E)

Sei gol e tanto spettacolo nel pirotecnico 3-3 tra Ellera e Castiglione del Lago, partita valevole per la seconda giornata del girone B di Coppa Eccellenza. Un super Peluso, autore di una tripletta, ha trascinato l'Ellera a un pareggio insperato dopo il triplo vantaggio da parte del Castiglione del Lago. Gli ospiti, infatti, partono fortissimo e dopo nove minuti si trovano avanti grazie a un gol di Colarieti. Il raddoppio arriva per un autogol di Fondi mentre Iattarelli griffa il tris. Poi, ecco il Peluso show. Due reti nel giro di due minuti (una su rigore) rimettono in carreggiata i padroni di casa, che si trovano nella ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione di Battistelli per proteste. Nel secondo tempo, sotto di un gol e di un uomo, ancora su rigore Peluso riesce a firmare il pareggio. Finisce 3-3.