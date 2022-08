Coppa Eccellenza: poker del San Sisto al Pontevalleceppi

Squadra in casa

Squadra in casa San Sisto

SAN SISTO: De Marco, Barbarossa, Fiorucci, Benda, Stella, Cerbini (Trinchese), Mancini (Milletti), Cerboni, Battelini (Russo), Verrilli (Santini), Tempesta (Muca). Allenatore: Valentini

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Mattia (Procacci), Covarelli, Bernardini (Bonavolontà), Cerboni A., Ricci (Antonelli), Monacelli (Bellucci), Dolcini (De Gioia), Mancini, Giuliacci, Dragoni. Allenatore: Polverini

ARBITRO: Temperoni di Perugia

RETI: 10’pt Battellini, 14’ pt Verrilli, 34’ pt Dolcini, 44’ pt (rig.) Verrilli, 10’st Tempesta, 36’st Mancini

Inizia a suon di gol la marcia del San Sisto nella Coppa di Eccellenza. La formazione di mister Valentini, infatti, ha superato per 4-2 il Pontevalleceppi nella prima giornata del girone C. Dopo dieci minuti, Battellini riceve dai compagni e firma il vantaggio, con il raddoppio griffato da Verrilli pochi istanti dopo. Superata la mezz'ora di gioco, il Pontevalleceppi prova a rientrare in partita grazie a Dolcini, ma un rigore trasformato da Verrilli (doppietta personale) consegna di nuovo due lunghezze di vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa, Tempesta cala il poker mentre la rete di Mancini fissa il 4-2 finale.