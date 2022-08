Coppa Eccellenza: il Branca vince 2-1 ed elimina il Sansepolcro

SANSEPOLCRO: Mariangioli, Del Siena, Pedrelli, Croce, Beers, Burzigotti, Braccini S., Arcaleni, Mariotti, Brizzi, Quadroni. Allenatore: Armillei

BRANCA: Lapazio, Ragnacci, Lilli, Bettelli, Fondacci, Giacometti, Benedetti, Giambi, Marchi, Mangiaratti (De Iulis), Rossi. Allenatore: Lisarelli

ARBITRO: Kandli di Perugia

RETI: 30' pt Fondacci, 16' st Mariotti, 21' st De Iulis

Branca corsaro in casa del Sansepolcro grazie ai gol di Fondacci e De Iulis. Seconda sconfitta dopo quella con il Lama per la formazione di mister Armillei, che esce così dalla competizione. Alla mezz'ora del primo tempo Fondacci sblocca il match sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Sansepolcro torna in gara nella ripresa grazie alla rete di Mariotti ma qualche minuto più tardi De Iulis griffa la vittoria esterna dei suoi. Finisce 2-1 per il Branca.