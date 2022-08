Coppa Eccellenza: i risultati della seconda giornata

Andata in scena oggi la seconda giornata della Coppa Eccellenza. Vittoria per il Branca, che elimina il Sansepolcro, Pontevalleceppi e Atletico Bmg. La C4 fa suo il derby con il Foligno mentre pareggiano in un pirotecnico 3-3 Ellera e Castiglione del Lago. Di seguito, i marcatori delle diverse partite nei vari gironi.

GIRONE A:

Sansepolcro - Branca 1-2: 30' pt Fondacci, 16' st Mariotti, 21' st De Iulis

GIRONE B:

Ellera - Castiglione del Lago 3-3: 9’ pt Colarieti (C), 16’ pt (aut.) Fondi (C), 23’ pt Iattarelli (C), 28’ pt (rig), 30’ pt Peluso e 18'st (rig.) Peluso (E)

GIRONE C:

Pontevalleceppi - Angelana 2-0: 20' pt e 26' pt Urbanelli

GIRONE D:

C4 - Foligno 1-0: 30' pt Francioni

GIRONE E:

Nestor - Atletico Bmg 1-4: 17' pt,13' st e 34' st Passaquieti (A),19' st D'Ambrosio (N), 40' st Gesuele (A)