Coppa Eccellenza: Francioni fa esultare la C4

Squadra in casa C4

C4: Pallotta, Cavitolo (Tempesta), Benedetti (Kica), Doko, Lanzi, Moracci, Ferreira, Fattorini, Francioni, Giabbecucci, Valori (Battistelli). Allenatore: Bicerna

FOLIGNO: Ceccarelli, De Simoni, Caruso, Bacchi (Sias), Bocci (Gorgoni), Currieri, Abbate, Piermarini, Pucci, La Grutta (Massa), Peppoloni (Cicatiello). Allenatore: Cotroneo

ARBITRO: Verdoliva di Terni

RETI: 30′ pt Francioni

La C4 fa suo il derby di Coppa contro il Foligno. Una rete di Francioni alla mezz'ora del primo tempo ha fatto esultare i tifosi della neopromossa, che poi ha retto il vantaggio di misura fino al termine della sfida. Però sono i falchetti a partire meglio, costruendo alcune situazioni pericolose nei minuti iniziali. Poi, ecco il gol che decide la sfida. Giabbecucci in profondità per Francioni che in diagonale batte Ceccarelli. La C4 prova subito il colpo del raddoppio ma le due squadre vanno al riposo. Nella ripresa, fasi di equilibrio e meno occasioni, con i minuti che passano fino al triplice fischio finale, che decreta la vittoria della formazione di Bicerna.