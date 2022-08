Coppa Eccellenza: doppio Urbanelli e il Pontevalleceppi supera l'Angelana

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Bellucci, Cerboni, Mattia, Dyrma (Dragoni), Dolcini (Cicioni), Giuliacci, Procacci, Covarelli (Puletti), Buonavolontá (Casciari), Urbanelli (Mancini). Allenatore: Polverini

ANGELANA: Buini, Subbicini, Marani (Rosati), Melillo, Capati, Paladino (Vercillo), Capezzuto, Ravanelli, Ventanni, Pelosi, Boldrini (Confessore). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Ciorba di Perugia.

RETI: 18’ pt e 25’ pt (rig.) Urbanelli

Urbanelli sugli scudi e il Pontevalleceppi supera l'Angelana per 2-0 nella seconda giornata del girone C di Coppa Eccellenza. I padroni di casa hanno messo in sicurezza il risultato nel primo tempo, quando in sette minuti a cavallo della mezz'ora di gioco Urbanelli infila per due volte la porta difesa da Buini, il secondo gol arrivato su calcio di rigore. In doppio vantaggio, il Pontevalleceppi ha controllato la risposta dell'Angelana, che nella ripresa non è riuscita a trovare la via del gol.