Coppa Eccellenza, domani Foligno contro Cannara: "Bene iniziare con un derby"

Tempo di Coppa e di debutto domani per il Foligno nel derby contro il Cannara. I falchetti inizieranno la stagione nel derby contro il Cannara e mister Cotroneo alla vigilia lo definisce un "inizio scoppiettante". L'allenatore del Foligno, nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto il punto della situazione: "Abbiamo lavorato tanto e bene con grande voglia di voltare pagina rispetto alle ultime vicissitudini. Per noi domani è l’inizio di una nuova storia e di un nuovo capitolo, motivo per cui colgo l’occasione per far sì che tutti i tifosi del Foligno vengano allo stadio. Questi ragazzi meritano il loro sostegno perché comunque rappresentano la città di Foligno e penso sia giusto dare loro sostegno massimo".

Cotroneo ha anche parlato del derby di domani: "Ho detto ai giocatori che vogliamo stupire tutti, per portare gente allo stadio e farla divertire. Bisogna far sì che i folignati abbiano voglia di venire allo stadio, Domani sarà una partita bella perché è un derby, da questo punto di vista sarà un inizio scoppiettante. La Coppa è importantissima e tutte le partite sono difficili".