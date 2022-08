Coppa Eccellenza; derby a reti bianche tra Foligno e Cannara

FOLIGNO: Ceccarelli, Dell’Orso, De Simoni, Cicatiello (Peppoloni), Bocci, Currieri, Abbate, Piermarini, Sias (Pucci), La Grutta (Bacchi), Caruso (Massa). Allenatore: Cotroneo

CANNARA: Bazzucchi, Dedja, Frustini (Xu), Camilletti, Di Mambro, Belloni, Vitaloni (Angelucci), De Santis, Ricciolini, Raccichini, Fausti (Della Vedova). Allenatore: Caporali

ARBITRO: Apuzzo di Terni

Inizia con un pareggio a reti bianche nel derby di Coppa la stagione di Foligno e Cannara. Le due formazioni hanno battagliato per tutti i novanta minuti ma le difese hanno retto bene fino al triplice fischio finale del direttore di gara Apuzzo. Match che inizia con quindici minuti di ritardo per il controllo reti. Nella prima frazione, diverse chance per il vantaggio da entrambe le parti ma i difensori riescono a respingere le rispettive scorribande avversarie. Stesso copione nella ripresa, dove Foligno e Cannara hanno attaccato fino alla fine ma senza trovare la via del gol. Finisce 0-0 la prima sfida del girone D di Coppa.