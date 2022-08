Coppa Eccellenza: Branca e Lama pareggiano e aspettano il sorteggio

Squadra in casa

Squadra in casa Branca 1969

BRANCA: Lapazio, Fondacci, Lilli, Benedetti, L. Giacometti, Francioni (P. Giacometti), Ragnacci (Provvedi), Giambi, Marchi, Mangiaratti (De Iuliis), Rossi (Stirati). Allenatore: Lisarelli

LAMA: Sodani, Ferri (Piras), Volpi, Bernicchi, Petricci, Grezzana (Cappellacci), Marinelli (Palla), Bruschi, D’Urso, Bartoccini, Landi. Allenatore: Vicarelli

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 30’ pt Bartoccini, 35’ st Benedetti

Finisce in pareggio lo scontro decisivo nel girone A tra Branca e Lama. Un 1-1 che non decreta vincitori, con le due squadre a quota quattro punti nel girone che dovranno attendere il sorteggio per sapere chi continuerà il proprio cammino nel torneo. Alla mezz'ora del primo tempo, gli ospiti trovano il vantaggio con Bartoccini, raggiunti poi nella ripresa dai padroni di casa grazie alla rete di Benedetti che fissa il risultato di parità.