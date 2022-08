Coppa Eccellenza: Bartoccini-gol e il Lama supera di misura il Sansepolcro

LAMA: Sodani, Ferri, Volpi, Bernicchi, Mambrini, Grezzana, Piras, Bruschi, Bartolucci, Bartoccini, Landi. Allenatore: Vicarelli

SANSEPOLCRO: Mariangioli, Del Siena, Pedrelli, Croce, Beers, Nuti, Braccini, Arcaleni, Essoussi, Gennaioli, Quadroni. Allenatore: Armillei

ARBITRO: Fanelli di Perugia (Assistenti: Innocenzi di Foligno e Trotta di Perugia)

RETI: 27' st Bartoccini

NOTE: Essoussi sbaglia un rigore al 29' st. Espulsi Gennaioli e Mambrini

Un colpo di testa vincente da parte di Bartoccini e il Lama si aggiudica la prima partita del girone A di Coppa Eccellenza contro il Sansepolcro. I padroni di casa hanno sbloccato il match nella ripresa portando a casa la prima vittoria stagionale in una gara ufficiale. Buon Sansepolcro nella prima frazione nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Gennaioli alla mezz'ora. Nella ripresa, il Lama viene fuori e sigla il vantaggio grazie a un bel colpo di testa da parte di Bartoccini. Due minuti più tardi, Essoussi viene atterrato in area da Mambrini. Calcio di rigore concesso da Fanelli ed espulsione per il difensore. Dal dischetto, però, il giocatore di Armillei spedisce fuori. Finisce così 1-0 per il Lama.