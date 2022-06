Coppa Disciplina: ecco i vincitori

Coppa disciplina, ecco chi sono i vincitori. Il Comitato regionale umbro ha pubblicato la lista delle squadre che, campionato per campionato, hanno vinto il trofeo assegnato alle squadre più corrette durante l'arco della stagione appena andata in archivio. In Eccellenza, primo posto per l'Ellera, mentre in Promozione a vincere sono state il Montone (girone A) e la C4 (girone B). La premiazione è in programma venerdì 24 giugno nell'auditorium del Comitato di Prepo alle ore 18. Ecco tutti i vincitori:

Eccellenza: ELLERA

Promozione A: MONTONE

Promozione B: C4

Prima categoria A: PADULE SAN MARCO

Prima categoria B: NUOVA ALBA

Prima categoria C: BEVAGNA

Prima categoria D: SPORTING TERNI

Seconda categoria A: LUCA ROSI RAMAZZANO

Seconda categoria B: LA CASTELLANA

Seconda categoria C: NUOVA ATTIGLIANESE

Eccellenza femminile: ORVIETO FC

Juniores Under 19 A1: CAMPITELLO

Juniores Under 19 A2 girone A: PONTEVALLECEPPI

Juniores Under 19 A2 girone B: CASTIGLIONE DEL LAGO

Juniores Under 19 A2 girone C: BASTIA

Juniores Under 19 A2 girone D: AMERINA

Under 17 A1: ORVIETANA

Under 17 A2 girone A: TRESTINA

Under 17 A2 girone B: C4

Under 16 girone A: TRESTINA

Under 16 girone B: SAN SISTO

Under 16 girone C: ORVIETANA

Under 15 A1: PONTEVECCHIO

Under 15 A2 girone A: TRESTINA

Under 15 A2 girone B: BASTIA

Under 15 A2 girone C: ACCADEMIA CALCIO TERNI

Under 14 girone A: CASTIGLIONE DEL LAGO

Under 14 girone B: V.A. SANSEPOLCRO

Under 14 girone C: C4

Under 14 girone D: TERNANA