Coppa Italia di Promozione: Vittori manda il Guardea in paradiso

GUARDEA: Barbabella, Schiaroli, Saccomanni (Regoli), Piscini, Avola, Marchini, Dominici (Santi), Bonaccorsi (Saccomanni), Vittori (Santolamazza), Materazzo, Floccari. Allenatore: Avola



VENTINELLA: Miccio, Bigarini (Favaroni), Timbri, Sacco, Pinazza (Cardinali), Scappini, Montacci (Marchesini), Gibbs, Catani, Sheji (De Luca), Pici. Allenatore: Bisello Ragno



ARBITRO: Cipolloni di Foligno (Assistenti: Boubaker-Servili)



RETI: 10’ st Materazzo (G), 37’ st Catani (V), 3’ pts Vittori (G)

Il Guardea si aggiudica per 2-1 ai tempi supplementari la Coppa di Promozione nella finale contro il Ventinella. Storica vittoria, dunque, per i ragazzi di mister Avola, capaci di piegare gli avversari dopo i tempi regolamentari. Nel primo tempo, su assist di uno scatenato Vittori, Materazzo firma il vantaggio per il Guardea. Nella ripresa, il Ventinella ha la forza di riportarsi in partita grazie a Catani. Poi, una volta iniziati i tempi supplementari, è sempre Vittori a siglare il gol che vale la conquista del trofeo.