Coppa di Eccellenza: si inizia sabato

Su il sipario per la Coppa di Eccellenza. Le squadre impegnate nel torneo inizieranno a sfidarsi nell'anticipo di sabato, quando in campo scenderanno Castiglione del Lago e Ventinella (fischio d'inizio ore 17). Le altre gare in programma nella prima giornata si disputeranno domenica. Poi, mercoledì 24 agosto, spazio alla seconda giornata, con la terza e ultima prevista per domenica 28 agosto. Nel dettaglio il programma della prima giornata.

Girone A: Lama-Vivi Altotevere Sansepolcro (domenica ore 16). Riposa Branca.



Girone B: Castiglione del Lago-Ventinella (sabato ore 17). Riposa Ellera.



Girone C: San Sisto-Pontevalleceppi (domenica ore 18). Riposa Angelana.



Girone D: Foligno-Cannara (domenica ore 16). Riposa C4.



Girone E: Pontevecchio-Nestor (domenica ore 16). Riposa Atletico Bmg.



Girone F: Narnese-Olympia Thyrus (domenica ore 17).