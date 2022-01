Coppa di Eccellenza: la gioia in casa Angelana per la conquista del trofeo

Al quarto tentativo nella sua storia, l'Angelana è riuscita finalmente ad alzare la Coppa di Eccellenza. Nella finale vinta con il risultato di 2-1 contro il Lama, gli uomini di mister Riberti sono gonfi di felicità per aver portato in società il primo trofeo relativo alla competizione. Tanta la gioia espressa da allenatore e giocatori nei commenti rilasciati sui canali social ufficiali, con Bianconi costretto a uscire in barella per infortunio tra le dediche proprio del mister dei giallorossi. "Volevamo tanto questo trofeo - ha affermato mister Riberti - e siamo contenti di averlo portato a casa, soffrendo ma meritando la vittoria.

La dedica è tutta per Nico Bianconi, che s’è immolato per la causa e che speriamo possa recuperare in fretta. Il suo infortunio getta un’ombra su questa giornata, quindi è giusto dedicare la vittoria a lui". A Bianconi, uscito con la barella, è stata consegnata a fine partita la medaglia della vittoria. Altra gioia, altra dedica toccante stavolta da parte di Daniele Bartolini, autore del gol del pareggio che ha rimesso subito in carreggiata i suoi: "Al mio amico Lorenzo Capitini, che oggi è al Viole, ma che ha contribuito come molti ragazzi a farci arrivare fino a questo punto. Abbiamo giocato una gara di grande coraggio e abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Questo gruppo ha superato tante difficoltà e meritava una giornata così".