Coppa di Eccellenza: il Branca lotta ma esce dalla manifestazione

BRANCA: Lapazio, Roscini, Giambi, Lilli, Bazzucchi (Sorbelli), Benedetti, Bettelli (Stirati), De Iuliis, Mangiaratti, Rossi, Marchi. Allenatore: Lisarelli

VALDICHIENTI PONTE: C. Rossi, Mazzieri, Pigini, Di Molfetta (A. Provvedi), Albanese (Tombolini), Sfasciabasti, Omiccioli, Sopranzetti, Triana, Del Brutto (Cisbani), Passewe ( Zira). Allenatore: Pazzi (Bolzan sq.)

ARBITRO: Moretti di Cesena

RETI: 31' pt Rossi, 33' pt Passewe

NOTE: Espulsi Roscini e Mangiaratti

Il Branca ma esce a testa alta dalla Coppa nazionale di Eccellenza. Dopo l'1-0 dell'andata, nel ritorno andato in scena la squadra di mister Lisarelli si è portata in vantaggio con Rossi, rimettendo tutto in discussione, ma qualche minuto più tardi la rete di Passewe consegna al Valdichienti Ponte il pass per i quarti di finale. Applausi a fine gare per il Branca dai tanti tifosi accorsi allo stadio. Il Branca inizia forte già dalle prime battute del match, trovando superata la mezz'ora di gioco la rete del vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Rossi da situazione di corner calciato da De Iuliis. Passano pochi minuti, però, e gli ospiti trovano la giocata del pareggio con Passewe, che piazza la palla sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa, il Branca tenta il massimo sforzo ma le speranze si infrangono sulla traversa colpita da Sorbelli a portiere battuto. Nel finale di gara, i locali terminano in inferiorità numerica per l'espulsioni di Roscini e Mangiaratti. Finisce 1-1 e il Branca saluta a testa alta la Coppa. Avanza ai quarti, invece, il Valdichienti.