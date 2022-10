Calcio serie B, Como - Perugia: la diretta della partita

Dopo quello di otto giorni fa, non terminato purtroppo come ci si attendeva, ecco per il Perugia un nuovo scontro salvezza, questa volta contro un Como se vogliamo in una situazione ancora peggiore. I lariani, malgrado gli investimenti estivi (dai Cutrone ai Baselli fino alla ciliegina sulla torta Fabregas), non sono partiti bene e, esattemente come i biancorossi, non hanno avuto la scossa dal cambio di allenatore. Insomma due destini simili che potrebbero rendere il match del Sinigaglia una vera e propria battaglia, sportivamente parlando ovviamente.

Gli uomini di Baldini, senza Rosi, Matos e Sgarbi, dovranno dimostrare di aver posto almeno in parte rimedio alle defaillance evidenziate nel primo tempo contro il Pisa, quelli di Moreno Longo, che dovranno fare a meno di Faragò, sono anch'essi alla ricerca dei tre punti che anche in questo caso allontanerebbero la crisi. Perugia Today seguirà minuto per minuto la sfida a partire dalle ore 16:15.