Calcio serie B, Perugia - Parma: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia e Parma, due squadre con un denominatore comune, vale a dire fare risultato. L'esito della prima giornata non può certo far felici entrambe: i biancorossi hanno perso nettamente a Palermo, i gialloblù sono reduci dal 2-2 casalingo contro il Bari. Sarà una partita con diversi spunti di interesse, ma vediamo di seguito lo stato di salute delle protagoniste.

QUI PERUGIA - Per tutta la settimana si è lavorato intensamente con lo scopo primario di dimenticare quanto accaduto al Barbera. Il miglioramento della condizione fisica e il modo di stare in campo sono due tasti su cui il tecnico Fabrizio Castori ha battuto con costanza e si può dire che i Grifoni arrivino abbastanza pronti a questo appuntamento. Nella lista dei convocati ci sono i nuovi Luperini e Strizzolo mentre sono assenti lo squalificato Lisi, Rosi e Ghion, che a giorni dovrebbe tornare al Sassuolo prima di essere dirottato altrove.

Pertanto il probabile undici è il seguente: Gori in porta; difesa con Sgarbi, Angella e Curado; Casasola, Kouan, Vulic, Luperini e Dell'Orco a formare la cerniera di centrocampo; Melchiorri e Olivieri di punta.

QUI PARMA - I ducali da oltre un quarto di secolo non espugnano il Curi (era il 1997 e finì 1-2) e sono fermamente intenzionati a sfatare questo tabù. Fabio Pecchia però dovrà fare i conti con diverse assenze: a quella di Buffon e Sohm (tampone negativo per l'ex portiere di Juventus e Nazionale) si aggiungono quelle di Schiatteralla, Osorio, Cobbaut e Hainaut.

Quindi questo è il probabile schieramento secondo il 4-2-3-1: Chichizola tra i pali; Delprato, Romagnoli, Valenti e Oosterwolde in difesa; Bernabè e Juric a fare da schermo; Man, Vazquez e Mihaila sulla trequarti alle spalle di Inglese.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA - Perugia - Parma sarà visibile a partire dalle 20:45 su Sky e su Dazn. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire la gara anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.