Calcio serie B, per il Perugia un mercato intelligente

Due erano i fattori di cui tener conto: le risorse economiche, non altissime ma questo già si sapeva, ma soprattutto la lista degli over. In estrema sintesi se si volevano realizzare movimenti in entrata ci dovevano per forza essere delle uscite ed il Perugia, negli ultimi giorni, ci è riuscito. Il criterio seguito è stato quella della linea verde, inserendo in organico giocatori giovani ed affamati, oltre che un più che necessario contributo di esperienza soprattutto nella zona mediana del campo, ed infine liberare quei giocatori che per caratteristiche tecniche non si sposavano con il credo castoriano. Non è ovviamente dato sapere se la squadra uscirà rafforzata o meno: l'unico giudice, come sempre, sarà il rettangolo di gioco.

Ma vediamo reparto per reparto come è cambiata la squadra dopo il gong di ieri sera alle 20.

DIFESA - Nulla è cambiato in un reparto che dopo un avvio difficile è tornato a mostrare in pieno la sua affidabilità. Largo dunque alla strada della continuità, anche se si è tentato di cedere Stipe Vulikic alla Viterbese ma il trasferimento, per motivi regolamentari (non è permesso di fare più di un prestito nell'arco di una stagione) il trasferimento non si è potuto concretizzare. Fiducia dunque massima alla retroguardia che benissimo si è comportata nella passata stagione.

CENTROCAMPO - Era senza dubbio il reparto più bisognoso di innesti e qui il ds Castagnini vi è intervenuto chirugicamente regalando al tecnico una sua vecchia conoscenza, quel Leonardo Capezzi protagonista a Salerno nell'anno della promozione. Si è tentato di investire su forze giovani come il capitano della Roma primavera Giacomo Faticanti ma non si è trovato l'accordo sulla formula e pertanto la società giallorossa non se ne è voluta privare (per di più il giocatore sarà in panchina stasera nella sfida di Coppa Italia contro la Cremonese). Partito Beghetto c'era infine la necessità di reperire un esterno sinistro di gamba: sembrava che il colpo Lennart Czyborra potesse riuscire ma le richieste di ingaggio del Genoa hanno fatto arenare le trattative sia con il Perugia che con il Reims, tant'è che il giocatore è rimasto in Liguria. A ridosso della chiusura si è rimediato con il 2001 Damiano Cancellieri del Monterosi Tuscia. Resta in organico, ma forse solo temporaneamente, Milos Vulic: il mercato in Serbia chiude il 10 febbraio e si sta cercando una soluzione in questa direzione.

ATTACCO - E' questo reparto ad aver subito le maggiori trasformazioni. Inizialmente si era pensato a cedere Di Carmine, ma avendo già esordito, prima del ritorno a Perugia, con la Cremonese ad inizio stagione il bomber non avrebbe potuto trasferirsi altrove per la seconda volta; ecco dunque che a partire sono stati Strizzolo e Melchiorri, il primo su sua richiesta, il secondo anche per questioni economiche. Al loro posto si è puntato sul 2002 Emmanuel Ekong, elemento di spicco della primavera dell'Empoli e che oggi, come testimonia la foto, ha svolto il suo primo allenamento in biancorosso. Troppo complicato arrivare a Sebastiano Esposito, che si è accasato a Bari.