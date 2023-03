Calcio serie B, Cittadella - Perugia: la diretta della partita

Gli eventi sismici che hanno colpito Umbertide e zone limitrofe hanno fatto sì che, malgrado lo stadio Curi non abbia fatto rilevare particolari criticità, il match con la Reggina venisse rinviato al 5 di aprile. Un vantaggio senza dubbio per Fabrizio Castori, che ha potuto tamponare l'emergenza in difesa, con il recupero a tempo pieno di Gabriele Angella, e in attacco, con la disponibilità di Giuseppe Di Serio. Saranno loro due i tasselli su cui edificare una prestazione convincente, possibilmente corredata dal risultato, contro il Cittadella in quello che pouò definirsi uno scontro diretto. Non è facile per nessuno giocare al Tombolato, campo inespugnabile dai biancorossi dal 2015, ma è arrivato davvero il momento di tirare fuori la grinta e tutto quello che si ha. A dieci partite dalla conclusione, quando c'è un obbiettivo vitale da raggiungere, non si possono più fare calcoli: bisogna cercare di raccogliere punti su ogni campo.

Per riguarda gli altri indisponibili, gli squalificati Aleandro Rosi e Marcos Curado sono rimasti a casa, così come Marco Olivieri, che non ha ancora recuperato al 100% (meglio non rischiare vista la sosta e le tre partite in otto giorni, tutte in casa). Veneti senza Simone Branca, il capitano, fermato per una giornata dal giudice sportivo al pari del suo allenatore, e gli infortunati Alessio Vita e Andrea Magrassi. Recuperato in extremis Giovanni Crociata.

Squadre in campo alle ore 14, con la diretta in tempo reale su Perugia Today.