Cittadella - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il calendario della B continua ad essere fittissimo. Per il Perugia, dopo l'1-1 contro il Crotone, è già tempo di tornare in campo. Alle liste c'è la difficile trasferta contro un Cittadella che sta accusando un periodo difficile (la sconfitta con la Ternana lo testimonia) e rischia di perdere ulteriore terreno in zona playoff.

Ma vediamo come entrambe le squadre si preparano all'appuntamento.

QUI PERUGIA - La truppa di Alvini ha lasciato da poco il ritiro di Lamezia Terme per recarsi a Verona. Da lì è previsto il trasferimento per Cittadella. Il Tombolato è pur sempre un campo ostico e il tecnico toscano sta cercando di preparare la partita al meglio malgrado il poco tempo a disposizione. Due gli assenti sicuri, vale a dire il capitano Gabriele Angella ed il centrocampista Simone Santoro, entrambi in regime di diffida ed ammoniti. Sussiste il pericolo giallo: salteranno, qualora dovessero essere sanzionati, la prossima gara Falzerano, Kouan, Matos, Olivieri, De Luca e Beghetto

Ecco dunque quale potrebbe essere lo schieramento iniziale: Chichizola in porta; Curado (pronto a stringere i denti), Sgarbi e Dell'Orco in difesa; Falzerano, Kouan, Burrai e Lisi a centrocampo; D'Urso ed Olivieri alle spalle di De Luca.

QUI CITTADELLA - Edoardo Gorini dovrebbe poter contare sulla squadra al completo e schierare il 4-3-1-2 così disposto: Kastrati in porta; Cassandrio, Visentin, Perticone e Donnarumma in difesa; Vita, Pavan e Mastrantonio a centrocampo; Antonucci alle spalle di Baldini e Beretta.

DOVE SEGUIRE IL MATCH - Sarà possibile vedere in diretta la partita su Sky tramite i canali sport e calcio e su Dazn. Alterative sono le piattaforme NOW TV ed Helbiz Media, che trasmetterà gli incontri tramite un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.