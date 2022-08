Cinquina del Gubbio all'Ellera in amichevole

GUBBIO Primo tempo: Meneghetti; Morelli (Corsinelli), Bontempi (Portanova), Redolfi (Signorini), Semeraro (Bonini); Tazzer (Pecoraro), Francofonte (Bontà), Ruggeri (Bulevardi); Simeone (Spina); Mangni (Artistico), Sarao (Mbakogu). All. Braglia.

ELLERA: Battistelli; Baiocco, Trentini, Zanchi, Lavano; Piccioli, Bertolini, Fondi; Lolli; Peluso, Colombo. All. Ciucarelli

ARBITRO: Catini di Terni (assistenti: Ieni e Violati).

RETI: 19’ pt (rig.) Sarao, 45’ pt Mangni; 11’ e 12’ st Francofonte, 31’ st Mbakogu

Cinque gol del Gubbio nel test amichevole contro l'Ellera. Ottime risposte per mister Braglia in vista del prossimo campionato. A segno Sarao, Mangni, doppietta per Francofonte e Mbakogu. Braglia ha cambiato molto mettendo in campo molti giocatori tra primo e secondo tempo per iniziare a familiarizzare con il ritmo partita. Assente Arena per riposo precauzionale. Dopo diciannove minuti nel primo tempo Sarao sblocca l'amichevole su calcio di rigore. Prima dell'intervallo, con una bella rovesciata Mangni raddoppia per i rossoblù. Nella ripresa, doppietta fulminea nell'arco di un minuto per Francofonte, con Mbakogu a quindici dalla fine a siglare il 5-0 finale.