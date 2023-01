Calcio serie B, per il Perugia scocca l'ora della ripartenza. Castori: "Con il Palermo vogliamo riconfermarci"

Dopo dieci giorni consecutivi di allenamento, con l'intensità che è andata gradualmente aumentando, finalmente è ora di tornare in campo. E il calendario riserva subito uno scontro diretto: al Curi arriva il Palermo, squadra che ha pagato in qualche modo lo scotto della categoria ma che ha, proprio al pari dei biancorossi, le credenziali per approdare in posizioni più tranquille. C'è un'incognita non tanto legata alla condizione fisica, visto che si è lavorato tanto e bene, ma mentale: bisognerà dimostrare che queste tre settimane di stacco da impegni agonistico non hanno intaccato la concentrazione del gruppo.

Fabrizio Castori, apparso carico in conferenza stampa dopo la rifinitura, non convocherà i solo Aljaz Struna, che tornerà tra due settimane, e Milos Vulic, per il quale nei prossimi giorni potrebbero aprirsi scenari di mercato.

CHE GRIFO SARA' - Ecco che squadra il tecnico cercherà di presentare domani: "La pausa è servita a recuperare energie fisiche e mentali. Bisogna riattaccare la spina più velocemente possibile perché il calcio è anche concentrazione. Mi aspetto una squadra all'altezza delle ultime prestazioni. Magari a dirlo prima si fa fatica, vedremo dopo la partita se si è lasciato qualcosa indietro".

I TIFOSI SI MOBILITANO - Grande entusiasmo ma anche senso di responsabilità verso un pubblico che domani risponderà a dovere: "Noi cerchiamo di regalare un bel pomeriggio anche se bisogna fare i conti con l'avversario. Vogliamo andare avanti con questo trend per assestarci".

L'ADDIO DI STRIZZOLO - "Sui motivi della cessione va chiesto al direttore anche se cinque attaccanti in rosa sono un numero congruo. Abbiamo comunque Matos che sta recuperando la piena efficienza fisica".

IL VERO OBBIETTIVO - Castori dal suo gruppo si aspetta principalmente "di crescere ancora. Un minimo di incertezza c'è, ma si è cercato di lavorare. Sul piano del ritmo non abbiamo perso molto, è più un fatto di testa".

E SUL PIANO TECNICO AMBIENTALE - Il tecnico fotografa la partita che sarà: "Affrontiamo una squadra forte, che ha ambizioni e che ha in squadra il vice capocannoniere. Giocheranno sulle ripartenze e dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni in campo. Vogliamo assolutamente vincere ma non sarà facile". Di certo rispetto all'andata sarà diverso: "L'ambiente era euforico, ora c'è un'altra situazione. Ma non mi piace guardare indietro...".

LA RICETTA? MOLTO SEMPLICE...- "Se possiamo stare tranquilli nonostante la crescita del gruppo? Assolutamente no. Sono molto razionale, i numeri non mentono mai. Non dobbiamo fare calcoli ma guardare il momento e pensare a ciò che possiamo e dobbiamo fare".

SCELTE FATTE, PIU' O MENO - "Dubbi non ne ho. I primi a sapere la formazione saranno i ragazzi prima della partita".

IL MERCATO DI GENNAIO - Questo il pensiero del tecnico sulla sessione invernale che ha preso il via una decina di giorni fa: "Io non credo sinceramente possa incidere, le squadre migliorano con il lavoro. A gennaio si può aggiustare anche se è difficile pescare. Chi si muove vuol dire che non gioca e ha bisogno di un mese un mese e mezzo per trovare la condizione".

MATOS - Si chiude sulla situazione relativa all'attaccante brasiliano, non impiegabile ovviamente dall'inizio: "Sono sette otto mesi che è fermo. Diciamo che è guarito, ma la condizione atletica è un'altra cosa. Ha bisogno di tempo per trovarla, altrimenti rischia di farsi male nuovamente. Trequartista? Ha nelle corde questo ruolo".