Calcio serie B, Castori spinge il suo Perugia: "Ecco come fare risultato a Bari..."

Il mercato impazza, ma c'è da mantenere la concentrazione sul campo. Il Perugia è atteso da una partita importante ed impegnativa, determinante per la classifica: già all'andata il Bari ha dimostrato di essere un osso duro e di avere il desiderio, poi confermato dai fatti, di disputare un campionato da protagonista. Tuttavia non si potranno fare calcoli: la situazione è quella che tutti conoscono e sarà severamente proibito avere timori reverenziali nei confronti di un avversario forte e deciso a giocarsi le proprie chance promozione.

Questa mattina i biancorossi (umbri ovviamente) hanno svolto la rifinitura e a seguire, prima della partenza in aereo da Roma per il capoluogo pugliese, un Fabrizio Castori sereno e convinti dei mezzi dei propri giocatori, ha parlato in conferenza stampa.

GRANDE INSEGNAMENTO - C'è stata subito la volontà di ripartire dopo il ko del Tardini: "Abbiamo un po' resettato le cose perché la sconfitta di Parma qualcosa ci ha insegnato. La settimana ci è servita a tenere alta la concentrazione ed è stata positiva perchè l'intero organico, ad eccezione di Struna, che da lunedì ricomincerà a lavorare con la squadra (anche se non è da escludere che anche altri giocatori, come Melchiorri, non facciano parte della lista ndr), è a disposizione. Potrò scegliere nella maniera più logica possibile". Ma qual'è l'insegnamento da trarre? "Che se non andiamo a manetta facciamo fatica. Non dobbiamo mai abbassare il ritmo. È una conferma ulteriore rispetto a quanto già sappiamo".

LA FORMAZIONE - Non è un mistero che Castori mediti dei cambi, ma gioca a carte coperte: "Non voglio dare riferimenti e voglio una squadra tirata fino all'ultimo".

COSA NON DEVE MANCARE - Sarà dura, ma secondo il tecnico così si può fare risultato al San Nicola: "Ogni partita ci sono punti a disposizione e non possiamo fare graduatorie tra più e meno. Serve ottimizzare la prestazione e fare punti perché la classifica ce lo impone. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare bene le cose".

ASSENZE IMPORTANTI - Il Bari dovrà fare a meno di Cheddira, uno degli attaccanti più in forma della categoria. Un vantaggio? "È vero che ci sono altri giocatori ma se dicessi il contrario sarei ipocrita. Tra l'altro lo conosco perchè giocava nelle Marche, meglio così".

CAPITOLO MERCATO - "Sono andati via Strizzolo, Beghetto e Righetti affinchè possano trovare più spazio, l'intenzione è di chiudere per un attaccante su cui si sta lavorando. Intanto il direttore è stato bravo a far capire la situazione, poi ci sono le sirene. Bisogna essere bravi a tapparsi le orecchie".