Calcio serie B, Castori verso il ritorno al Perugia. Giannitti invece ai saluti

Era l'ipotesi più logica venuta fuori non appena Baldini ha deciso di rinunciare all'incarico e a quanto pare, nelle prossime ore, potrebbe tradursi in realtà. Il Perugia, salvo colpi di scena, affiderà nuovamente la panchina a Fabrizio Castori, esonerato all'indomani della sconfitta nel derby e ancora sotto contratto con il club di Pian di Massiano. Il condizionale è d'obbligo perchè fino a che non ci sono le ufficialità di rito nel calcio tutto può modificarsi e questo oramai lo sanno anche i sassi.

La giornata del tecnico di San Severino Marche è iniziata abbastanza presto, con l'arrivo intorno alle 10 del mattino presso la sede societaria, all'interno della quale si è tenuto l'incontro con la dirigenza. Castori avrebbe ottenuto le garanzie richieste e dunque accettato di tornare ad allenare i Grifoni. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

GIANNITTI AI SALUTI - E' destinato a chiudersi dopo due stagioni e mezza l'esperienza di Marco Giannitti come direttore sportivo del club. Il dirigente di Nettuno ha lasciato la sede sociale visibilmente contrariato, probabilmente in contrasto con alcune scelte societarie. Per lui si parla di dimissioni, anche in questo caso si attendono sviluppi. Giannitti era arrivato nell'estate 2020, pochi giorni dopo la retrocessione, per rifondare il Grifo e riportarlo subito in B, intento riuscito alla grande. Poi l'ottavo posto della passata stagione, che è valso la qualificazione ai playoff. Qualcosa invece potrebbe essersi inceppato quest'anno ed ecco che si sarebbe arrivati a questa separazione.