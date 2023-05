Calcio serie B, il Perugia naufraga ma Castori non molla: "Abbiamo l'obbligo morale di rialzare la testa"

Il Perugia viene travolto dal Cagliari senza opporre alcuna resistenza e vede lo spettro della serie C avanzare a passi sempre più ampi. Bisognerà vedere come andranno le cose nelle sfide delle dirette concorrenti, ma certamente le speranze sono davvero ridotte al lumicino.

Nessuno dei giocatori si è presentato in sala stampa, solo il tecnico Fabrizio Castori per una brevissima dichiarazione: "Sono qui per mettere la faccia a causa di una sconfitta contro una squadra molto forte. Chiaramente ci abbiamo messo del nostro anche noi ma ci può stare di perdere contro il Cagliari. Serve rialzare la testa, lottare e crederci. Abbiamo l'obbligo morale di farlo e lo faremo".

Parole brevi ma chiare che nascondono un chiaro messaggio: di dimissioni o cose simili non se ne parla, l'allenatore di San Severino Marche non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Imoltre non sono previsti ad oggi nuovi ribaltoni ma Santopadre è abituato a sorprendere e pertanto non sono da escludere provvedimenti nelle prossime ore.