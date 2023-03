Calcio serie B, Castori lancia la volata finale del suo Perugia: "In campo concentrati e senza condizionamenti"

Una sosta per ricaricare le batterie e ripartire. Con coraggio e voglia. Il Perugia si appresta a riprendere il suo cammino in campionato ma l'esame sarà di quelli particolarmente duri: al Curi arriva un Frosinone largamente in testa alla classifica e lanciatissimo verso la serie A, ma comprensibilmente arrabbiato per la soprendente sconfitta interna contro il Cosenza. Basta questo per alzare ulteriormente il coefficiente di difficoltà.

Sarà dunque una partita tosta, da affrontare senza Marco Olivieri, che proverà a recuperare per il Modena, e lo squalificato Paolo Bartolomei; ci sarà, che se non è dato sapere se dal 1' o meno, Filippo Sgarbi, che stamattina si è allenato. Prima di decidere si attenderà l'ultimo momento anche in considerazione degli impegni ravvicinati che attendono i Grifoni.

SETTIMANA IMPORTANTE - Fabrizio Castori è fiducioso affinchè il suo Perugia continua a mostrare ciò che ha saputo fare in questi mesi: "Il calendario ci riserva sei match casalinghi e sei in trasferta, dobbiamo sfruttare i primi. Certo questa sarà una settimana importante". Qualche piano per questo trittico? "Niente di tutto questo. Pensiamo a una partita alla volta. Domani dobbiamo giocare una grande gara, da Perugia, Servirà essere concentrati senza alcun tipo di condizionamento".

L'AVVERSARIO - I ciociari, ruolino di marcia alla mano, fanno davvero paura: "Dire che sono forti è scontato, ma come ho sempre sostenuto dobbiamo pensare a noi stessi. Ci servono punti e dobbiamo approcciare alla partita nel modo più congeniale". Che match sarà? "Perugia e Frosinone sono le squadre che tirano di più nello specchio. Loro faranno una partita degna e saranno molto concentrati dato che hanno perso in casa con il Cosenza. Sarà dura per noi, ma sono convinto lo sarà anche per loro. Noi tiriamo in porta? Speriamo di prenderla".

PICCOLE SVOLTE - Allo Stirpe fu sconfitta non proprio meritata: "All'andata non si fece male, ed infatti abbiamo perso per un episodio. Le analisi le abbiamo fatte a tempo debito ed è stato un primo passaggio di quello che è stato il nostro trend attuale. Io però guardo il presente, che vede la squadra in grande condizione e gioca come deve fare per vincere le partite. Al resto ci penseremo dopo. Sono fiducioso, speriamo sia una buona striscia finale come in passato è capitato alle mie squadre".

QUOTA SALVEZZA - "Non faccio tabelle. Basta che mettiamo cinque squadre dietro poi vedremo. È un campionato ricco di colpi di scena, guarda il Cosenza cosa è stato capace di fare a Frosinone".

MATOS - Il brasiliano ha detto di essere pronto a continuare a dare una mano: "Sta meglio ed è cresciuto. È stato un anno sfortunatissimo per lui ma ora ha preso continuità dell'allenamento e condizione. È una pedina in più che possiamo giocarci in questo finale di campionato".

CASO REGGINA - Sull'argomento il tecnico è telegrafico: "Non è materia di mia competenza. Non so che dire e non entro nel merito della questione".