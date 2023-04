Calcio serie B, Castori ci crede e carica il Perugia: "Via i sentimenti negativi"

La cosa più importante, anche quando tutto sembra girare storto, è non smettere di crederci e pensare positivo. E' questo il messaggio che Fabrizio Castori sta cercando in ogni modo di trasmettere al suo Perugia, atteso domani alle ore 16:15 ad un autentico spareggio. La Spal conta un solo punto in meno rispetto ai biancorossi e questo è sufficiente per definire questo match in questi termini: una vittoria potrebbe rilanciare i biancorossi nella corsa alla salvezza (lasciando perdere i casi Sampdoria e Reggina, che potrebbero di fatto ridurre a due le retrocessioni in C, ma ogni discorso è prematuro in questo senso, il traguardo va conquistato sul campo), diversamente gli scenari potrebbero farsi ancora più inquietanti.

Quest'ultima è un'ipotesi che l'ambiente non vuole prendere in assoluta considerazione, ma ci sarà da fare i conti con delle assenze che fino a ieri sembravano impreviste. Non verranno inclusi nella lista dei convocati, oltre all'infortunato storico Cristian Dell'Orco, il difensore Stipe Vulikic e il centrocampista Leonardo Capezzi. Quest'ultimo resta a casa a scopo per lo più precauzionale onde evitare di perderlo per tutto il resto della stagione (probabile una sua disponibilità già contro il Cagliari), cosa che sicuramente non farebbe piacere a nessuno. In questo rush finale serve il contributo di tutti.

LE ATTESE - Una nuova svolta è assolutamente necessaria: "A volte siamo noi che diamo risposte diverse dal significato di una partita. Sono tutte importanti come del resto lo erano la scorsa settimana. Lasciamo perdere l'aspetto emotivo, perché sennò è dura. Stiamo ritrovando la migliore efficienza e risorse umane che erano un po' state messe da parte negli ultimi tempi".

OLIVIERI - L'attaccante di Porto San Giorgio è nuovamente disponibile e si spera possa essere un'arma importante dopo una stagione piena di problemi: "È convocato ed è una risorsa importante. Ha una funzionalità specifica. Non può avere i 90' delle gambe ma è importante che stia bene".

MATOS - Ci sarà anche il numero 10 brasiliano: "Se ha recuperato? Sì, anche se è difficile dire quanto. Ha avuto un'annata travagliata e contavo di averlo già domenica. Adesso non possiamo permetterci di fare tanti calcoli e improvvisazione".

LA SPAL - Si passa ad una breve descrizione dell'avversario: "E' una squadra di indubbia qualità. Non possiamo avere tanti sentimentalismi a questo punto, dobbiamo spingere al massimo e basta".

LA RICETTA - Ecco come si affronta questo impegno nel modo giusto: "Lavorando e mettendo da parte i sentimenti negativi. Inoltre pensando anche a cose che sappiamo fare. Le ultime partite non sono andate come sperato ma i precedenti dicono che quando abbiamo dato la migliore interpretazione siamo riusciti a portare a casa punti".