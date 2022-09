Calcio serie B, Castori resta in sella al Perugia. Per ora...

Come già era stato anticipato subito dopo il derby il Perugia non ricorrerà ad un cambio in panchina. Il tutto salvo stravolgimenti, ad oggi molto improbabili, nei prossimi giorni. La società ha dunque rinnovato la fiducia a Fabrizio Castori almeno fino al match post sosta contro il Pisa, altra squadra piuttosto in difficoltà e che sta per annunciare il ritorno di Luca D'Angelo dopo la separazione della scorsa estate.

Le motivazioni possono essere diverse, ad esempio quella di poter sfruttare il periodo di assenza da impegni agonistici per cercare di porre rimedio a certe defaillance che anche al Liberati si sono manifestate. A preoccupare principalmente è l'assenza totale o quali di combattività e furore agonistico nel voler recuperare il risultato, il tutto al di là degli ovvi meriti della Ternana, che con una buona gestione dal gol di Partipilo in poi ha incamerato i tre punti. Non è un caso a questo punto che questa squadra, una volta andata in svantaggio, non sia mai riuscita a rimontare: c'è molta difficoltà ad attaccare la porta, specie quando si presentano situazioni di gioco non favorevoli e questa è una tendenza che va assolutamente invertita in un campionato che si sta dimostrando il più difficile degli ultimi anni. Quanto sta accadendo sul campo è spiegabile, alla luce di quanto illustrato, soltanto parzialmente con i due rigori falliti da Olivieri e Di Carmine, che pure sono stati decisivi.

PAROLA D'ORDINE OTTIMIZZARE - Non si tratta di una punizione, ma della necessità di approfondire in questa due settimane tutte le problematiche esistenti in questo gruppo ed ecco che già questa mattina il tecnico ha richiamato tutti al lavoro per la classica seduta di scarico post partita. Nessuna rimostranza da parte dei tifosi, che ieri sera hanno chiesto e ottenuto un confronto al ritorno della squadra da Terni, e domani si replicherà alle 16 del pomeriggio. Si spera di recuperare appieno Luca Strizzolo e Gabriele Angella, mentre appare difficile che Marcos Curado possa essere in campo per via dello stiramento di cui è rimasto vittima.