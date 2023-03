Calcio serie B, il Perugia fa rotta verso Cittadella senza Olivieri. Castori: "Il risultato dell'andata non conta, dobbiamo salvarci"

Intraprendere il rush finale con almeno buona parte della rosa a disposizione può essere importante per tutti gli allenatori. Venendo subito al punto potranno essere convocati per la delicata sfida di Cittadella Emmanuel Ekong ed Edoardo Iannoni (anche se su quest'ultimo per la verità tanti dubbi non è che ce ne fossero tanti), ma non Marco Olivieri, che non è stato ritenuto idoneo al 100% per salire sul pullman in partenza nel primo pomeriggio dalla sede sociale del club. Per l'attaccante di Fermo si aspetterà dunque il ritorno dalla sosta per le nazionali. Ma la novità davvero positiva è che Giuseppe Di Serio e Gabriele Angella hanno potuto sfruttare la settimana di assenza di impegni agonistici per incrementare la propria condizione e questo non può che far bene a tutta la squadra.

Per il resto Fabrizio Castori ha condotto come sempre una settimana di lavoro lontano dai riflettori; massima concentrazione dunque perchè è chiaro ora che un passo falso può costare caro quando mancano dieci turni alla conclusione.

LA SOSTA FORZATA - Con la Reggina non si è giocato ma, come suol dirsi, non tutti i mali vengono per nuocere: "Abbiamo preso quello che ci ha riservato la situazione. È chiaro che poi si approfitta di fare un certo lavoro, intensificando cosa c'era da recuperare e ottimizzare".

CASTORI VUOL DIRE FIDUCIA - Il 90% della gente crede nell'operato del tecnico in vista del raggiungimento del traguardo con un occhio al settore giovanile: "Ringrazio per la stima, ma i bilanci si fanno alla fine perchè adesso portano male. I ragazzi della primavera sono monitorati, non mi sono mai fatto problemi. Ne seguiamo passo per passo la crescita".

L'AVVERSARIO E LA POSSIBILE RIVINICITA - Lo 0-2 dell'andata non è stato ancora digerito: "Ne conosciamo il suo modo di giocare ma le partite passate si archiviano subito. Ci sono nuovi avversari e nuove situazioni da affrontare. Le motivazioni le abbiamo a prescindere perchè ci dobbiamo salvare. Rispettiamo chiunque abbiamo di fronte ma dobbiamo fare la nostra gara per portare a casa punti. Noi lavoriamo su noi stessi e sulla nostra organizzazione".

L'IMPORTANZA DELLA ROSA AL COMPLETO - La spiegazione è semplice: "Recuperare giocatori incide perché il campionato sta andando verso l'ultimo periodo. Non è facile essere sempre al 100% quando ci sono diverse partite ravvicinate e avere un ventaglio di soluzioni aiuta".

IN TRASFERTA UN TREND DA INVERTIRE - Il tecnico commenta così la necessità di tornare a fare risultato lontano dal Curi: "I numeri sono fatti per essere smentiti, intanto cerchiamo di confermare quelli positivi".

LA LOTTA SALVEZZA SI INFIAMMA - Per concludere uno sguardo alla parte bassa che vede sei squadre in due punti: "Ora la classifica è momentanea. Non credo che ci siano solo queste squadre in lotta, 30 punti a disposizione sono tanti. Anche chi sta davanti deve stare attento".