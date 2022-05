Castel del Piano: Frenguelli saluta dopo 11 anni

Dopo undici anni di attività nella società rossoblù, Francesco Frenguelli saluta il Castel del Piano. Il preparatore della prima squadra ha voluto esprimere le sue emozioni e i suoi ringraziamenti in un commosso post su facebook.

"Sono stati 11 anni (di cui 3 da preparatore del settore giovanile e 8 da preparatore della 1ª squadra) nei quali ho dato veramente tutto, dove ho raccolto emozioni e insegnamenti da parte delle tante persone che hanno varcato il cancello del campo sportivo Liborio Menicucci di Castel del Piano. Anni significativi che mi hanno arricchito molto, sia come allenatore che come persona. Ora però sento il bisogno di staccarmi da una realtà che mi ha anche tolto molto come energie: allenare la squadra del paese dove sei nato e vissuto è veramente bello e logorante al tempo stesso. Il mio è sicuramente un arrivederci, ora ho la necessità di fare la mia strada con un po’ di pressione in meno dal punto di vista emotivo, ma il mio cuore sarà sempre rossoblu. Il mio più grande saluto va a Manlio che mi ha lasciato un vuoto incolmabile…e quindi…Piano Piano, forza Piano. In bocca al lupo a tutti, a presto".