Calciomercato serie B, il Perugia ha chiuso per Capezzi. Ecco il rinforzo in mediana per Castori

Basta poco per far animare un calciomercato praticamente fermo per tutte le squadre o quasi. Con l'uscita di Strizzolo c'era da individuare il profilo giusto a rinforzare una mediana bisognosa di innesti: non solo il giovane Faticanti, sul quale la società sta lavorando, ma anche un po' di esperienza in più. Ecco dunque la soluzione, che risponde all'identikit di Leonardo Capezzi (2005), che Castori conosce bene per averlo allenato a Salerno (è stato uno dei giocatori chiave per la promozione in A dei campani di due anni fa).

Manca soltanto l'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma si può dire che l'affare sia in procinto di chiudersi. Non è ancora dato sapere se sarà a disposizione per Bari, la situazione va attentamente monitorata.

Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il gioco del tecnico marchigiano: abile a svolgere entrambe le fasi di gioco, Capezzi è quel centrocampista da corsa che i biancorossi cercavano. E' inoltre dotato di buona tecnica individuale, abilità degli inserimenti e senso del gol. Inoltre ha una buona media dal dischetto.

La sua carriera è significativa: dopo aver militato nel settore giovanile della Fiorentina, nel 2014/15 va in prestito a Varese, per poi essere ceduto con la medesima formula con diritto di riscatto e controriscatto al Crotone. I gigliati, al termine del 2015/16, anno della storica promozione in A dei pitagorici, non lo riscattano suscitando del malumore tra i tifosi e così per il centrocampista scocca l'ora dell'esordio nella massima serie. Nel 2017 viene acquistato dalla Sampdoria che lo gira a titolo temporaneo prima all'Empoli e poi all'Albacete. Nel 2020 infine la tappa di Salerno, con la promozione in A e la salvezza dell'anno successivo.

IN USCITA - Questa mattina, oltre all'infortunato Struna, non si è allenato nemmeno Andrea Beghetto, reduce da una stagione fino a questo momento tutt'altro che fortunata. Il Venezia avrebbe definito il suo ingaggio e anche in questo caso occorre attendere per l'ufficialità. Da valutare se la società vorrà prendere un altro esterno sinistro, dipenderà da diversi fattori tra cui le uscite.