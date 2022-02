Cannara, cambio in panchina: via Brevi torna Antonio Armillei

Dopo quella del Foligno, salta la panchina anche nel Cannara. Fatale per Ezio Brevi la sconfitta contro lo Scandicci nell'ultimo turno, la sesta consecutiva in campionato. Così dopo una lunga riflessione la dirigenza del Cannara ha deciso di richiamare in panchina Antonio Armillei, vecchia conoscenza nell'ambiente rossoblù. Armillei, ex tra gli altri del Foligno, alla guida del Cannara vinse il campionato di Promozione nella stagione 2016-2017. Il nuovo allenatore dovrà cercare di guidare la squadra lontano dalle zone calde della classifica. Il Cannara, infatti, si trova al penultimo posto nel girone E di Serie D con diciassette punti maturati nelle venti giornate sin qui giocate. La presentazione del nuovo mister ci sarà domani alle 14

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società: "La società Asd Cannara annuncia l'esonero del tecnico Ezio Brevi e il ritorno in panchina di Antonio Armillei, già in rossoblù nella stagione 2016-2017 conclusa con la vittoria del campionato di Promozione senza subire sconfitte. La dirigenza ci tiene in maniera particolare a ringraziare Ezio Brevi per il lavoro svolto e l'impegno totale e costante dedicato alla causa, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei ragazzi più giovani che adesso sono impiegati in pianta stabile in prima squadra. L'avvicendamento in panchina è dettata solo dalla mancanza di risultati dopo le sei sconfitte di fila. Ad Ezio va il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".