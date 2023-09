Calcio serie C, il Perugia vara la campagna abbonamenti

Con la certezza di dover disputare la serie C, dopo le maglie da gioco, arrivano anche notizie sulla prossima campagna abbonamenti.

Questi i dettagli illustrati dalla nota del sito ufficiale:

"DA VENERDI 1 SETTEMBRE ORE 15 RINNOVA IL TUO POSTO PER SOSTENERE LA SQUADRA BIANCOROSSA

Perugia, 1 settembre 2023 – A.C. Perugia Calcio comunica che a partire da venerdì 1 settembre ore 15 avrà inizio la campagna abbonamenti #TIfiAMO per la stagione sportiva di Lega Pro 2023/2024.

La campagna abbonamenti sarà aperta per tutti i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Est (Gradinata), al momento in ristrutturazione.

C’è subito una novità: sin dal pomeriggio odierno inizierà sia la fase di prelazione, sia quella della vendita libera. La fase di prelazione terminerà venerdì 8 settembre mentre quella della vendita libera verrà comunicata successivamente.

AC Perugia Calcio conferma le stesse tariffe della scorsa stagione.

Come sempre, oltre il prezzo singolo intero, over 65/donna e under 14, in tribuna laterale ovest abbiamo considerato il gruppo famiglia composto da padre, madre e figli ad un prezzo ridotto. E ulteriori vantaggi sono previsti anche per la piccola famiglia composta da padre o madre con il bambino under 14.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento caricandolo sulla Grifo Card o in modalità cartacea (pdf) inviato alla propria casella mail.

Si raccomanda di presentarsi in biglietteria muniti di documento d’identità, codice fiscale, tessera vecchio abbonamento e con il modulo di sottoscrizione già compilato per facilitare la procedura.

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

– solo venerdì 1 settembre dalle ore 15 alle 19, sabato 2 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, da lunedì 4 settembre a venerdì 8 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre. Domenica 3 settembre chiuso.

Per sabato 9 e domenica 10 settembre gli orari verranno comunicati successivamente vista anche la gara Perugia-Pescara.

ABBONATI TRIBUNA EST (gradinata): gli abbonati a questo settore della scorsa stagione hanno la prelazione in un altro settore (Curva Nord o Tribuna).

GRIFO CARD: sabato 9 e sabato 16 settembre sarà possibile sottoscrivere o rinnovare nuove Grifo Card.

Eccezionalmente per la mattinata di venerdì 1 settembre sarà possibile presentarsi in biglietteria SOLO per rinnovare la Grifo Card.

DISABILI: saranno abbonati nei settori a loro assegnati, 30 possessori di Legge 104 e accompagnatore (se riportato su quest’ultima) e 10 posti, sempre con Legge 104 su sedia a rotelle (POH) nella piattaforma a loro riservata. Gli orari restano validi quelli indicati sopra.

UNDER 6: dovranno sottoscrivere l’abbonamento (richiesto dal genitore) senza sostenere nessun costo ma non avranno diritto ad un posto a sedere.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.acperugiacalcio.it o recarsi in biglietteria".

Sale il malcontento dei tifosi

La reazione della gente, soprattutto sui social network, non si è fatta attendere. La ragione principale è che le tariffe, malgrado si giochi in C, sono rimaste invariate rispetto alla propria stagione ed è stato principalmente questo a scatenare le rimostranze di molti sostenitori biancorossi. I prezzi sono i più alti di tutte le società militanti nella categoria, almeno per quanto riguarda il girone C, basti pensare che a Gubbio un abbonamento in curva costa 100 euro, con le donne che possono sottoscriverlo alla modica somma di 80 euro. Non c'è ancora una presa di posizione ufficiale da parte del club (e probabilmente nemmeno ci sarà), ma è certo che questo non faciliterà il compito dei tifosi, che magari si aspettavano dei prezzi più accessibili.