Cambio di timone al Tiferno: Machi si dimette, al suo posto Baldolini

Cambio in panchina per il Tiferno. A quattro giornate dalla fine del campionato, con sei punti di vantaggio sulla zona playout, Gualtiero Machi si dimette dalla guida dei biancorossi: "A seguito degli ultimi risultati poco positivi - si legge nel posto social del mister - ho deciso di rassegnare le dimissioni da tecnico del Tiferno Lerchi 1919, con la speranza che serva per dare uno scossone alla squadra e finire in bellezza questo campionato che ci vede praticamente già salvi. Voglio ringraziare gli sportivi tifernati, ai quali sono molto legato e che anche in questa avventura mi hanno dimostrato grande affetto, e la famiglia Bianchi che mi ha dato la possibilità di fare questa meravigliosa esperienza. Infine faccio un grosso in bocca al lupo "ai ragazzi" che mi hanno dato grandi soddisfazioni".

La società ha accettato le dimissioni e promosso Luca Baldolini alla guida della prima squadra. Queste le parole del presidente Mirko Amadori: "Abbiamo accettato le dimissioni del mister perché abbiamo capito il suo malessere nel vivere questo momento di riflessione. Siamo stati , noi attuali dirigenti, tra quelli che lo hanno difeso anche quando le cose stavano prendendo una piega non positiva, garantendogli sempre di poter lavorare nella maniera più serena possibile e accontentandolo in tutte le sue volontà; per questo le sue dimissioni ci hanno colti impreparati. Auguriamo a Luca Baldolini, tecnico delle nostre giovanili che sostituirà Machi in queste ultime partite, un buon lavoro e le migliori fortune per la sua nuova avventura calcistica".