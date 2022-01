Calciomercato Perugia, ufficiale D'Urso dal Cittadella: la formula del trasferimento

C'è un nuovo centrocampista nel Grifo di Massimiliano Alvini. Nell'ultimo giorno di calciomercato (la sessione invernale chiuderà alle ore 20 di oggi, lunedì 31 gennaio) il Perugia ha infatti ufficializzato l'arrivo di Christian D’Urso dal Cittadella (con cui era in scadenza di contratto). Il trasferimento è "a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al primo punto ottenuto dopo il primo febbraio 2022" come spiega il club biancorosso in una nota.

Il centrocampista, nato a Rieti il 26 luglio 1997, "è cresciuto nel settore giovanile della Roma - si legge ancora nel comunicato del Grifo - partecipando tra l’altro alla Uefa Youth League con 18 presenze e 2 reti. Dalla stagione 2016/17 ad oggi quattro esperienze in Serie B con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli e Cittadella, quest’ultima con 78 presenze e 7 reti. Nel mezzo un’esperienza in Serie A greca con l’Apoll?n Smyrn?s. A Christian il nostro più caloroso benvenuto al Perugia!".