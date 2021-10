Perugia, Angella 'a vita': rinnovo di contratto. Il capitano: "Orgoglioso e onorato"

Perugia 'a vita' per il 32enne capitano Gabriele Angella, che ha prolungato il suo contratto con il Grifo fino al 2025. Ad annunciarlo è lo stesso club biancorosso.

"AC Perugia Calcio - si legge in una nota - comunica il prolungamento di contratto per Gabriele Angella fino al 30 giugno 2025. Il capitano biancorosso, classe 1989, arrivato nell’estate del 2019, è alla sua terza stagione in biancorosso dove ha totalizzato fin qui 57 presenze con 1 rete. In carriera 337 presenze e 26 gol indossando anche le maglie di Watford, Charleroi, Queens Park Rangers, Empoli, Udinese e Reggina".

Un prolungamento che fa felice il difensore, vero e proprio leader della squadra attualmente allenata da Massimiliano Alvini: “Sono orgoglioso e onorato di prolungare il contratto con il Perugia - dice capitan Angella -. Qui ho trovato il mio ambiente ideale per esprimermi al meglio e voglio togliermi tante altre soddisfazioni con questa maglia. Ringrazio il presidente e i due direttori per la fiducia nei miei confronti, i tifosi e la città di Perugia per il supporto, sperando di ripagarli al meglio. Un pensiero speciale va anche ai compagni dell’anno scorso e a quelli attuali e sempre forza Grifo!”.